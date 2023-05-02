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Трещев Степан Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трещев
Имя
Степан
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
09 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
9521. ТРЕЩЕВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л., Астраханск. г., Харабалинск. р., с. Сисыколей. Н. С. Харабалинск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 9/ѴІ—26.

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