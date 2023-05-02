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Видеман Павел Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Видеман
Имя
Павел
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45742. ВИДЕМАНЪ, ПАВЕЛЪ (АЛЬБЕРТЪ) Антоновъ. К. Валкск. у., Зельтинск. в., 21 г., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Мая 905. | 903 38706 1643 У. | 902 1386 169 М. | 902 11338 169 М.

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