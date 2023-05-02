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Евдокимов Борис Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евдокимов
Имя
Борис
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4274. ЕВДОКИМОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, 32 л., Новоторжск. у., Климовск. в., д. Терешкино. Особ. кам. по делам о самог. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 5 ноября 923.

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