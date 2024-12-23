Борзов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борзов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37842. БОРЗОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Шуйск. у., Пупковск. в., д. Захарова, 59 л.; — Владимірск. О. С. (въ 6 р.), 152, 1 ч. 1655 и 3 п. 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 77198, съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 16 Мая 905. | 902 10840 169 М. | 88 87197 169 М. | 900 62277 169 М. | 87 17840 169 М. | 94 63445 169 М.
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