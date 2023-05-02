Самуйлов Мефодий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самуйлов
- Имя
- Мефодий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8722. САМУЙЛОВ МЕФОДИЙ ИВАНОВИЧ, 26 л., Невельск. у., Шалаховск. в., д. Иванищево. Н. С. 4 уч. Невельск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 авг. 923.
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