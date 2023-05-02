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Гаев Адриан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаев
Имя
Адриан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
1708. ГАЕВ АДРИАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Боровичск, у., Кобожск. в., д. Креневки. В. Т. Ленинградск. окр. при 1 стр. корп. Ст. ст. 180, 1 ч. 207, 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 26/ІІІ—24.

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