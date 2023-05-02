Сарапулов Константин Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сарапулов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10304. САРАПУЛОВ КОНСТАНТИН ПРОКОПЬЕВИЧ, 20 л., Ново-Николаевск. у., Кауракск. в., д. Ново-Абушевой. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 91, 2 ч. 184, лиш. св. 9 л. 7 м. 16 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 12/ѴІ — 24.
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