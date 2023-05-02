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Репкина-Осколкова Елена Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Репкина-Осколкова
Имя
Елена
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
11033. Репкина-Осколкова Елена Александровна, 21 г., Ярославск. г., Ростовск. у., Нажеровск. в. Н. С. 1 уч. Халтуринск. у. Ст. ст. 95, 180 п. п. "б", "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 2 нояб. 926.

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