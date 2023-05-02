Шнейдер Михаил Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шнейдер
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 678
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18980. ШНЕЙДЕРЪ, МИХАИЛЪ АЛЕксандровъ. Мщ. изъ сс.-пос. г. Тары, 63 л., рд. въ г. Перми; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 141 и 50 М., тюр. 2 м. Исп. 22 Сент. 908. 907 9472 50 М. | 905 9995 50 М. 907 9471 50 М. | 900 23807 581 У. 900 15871 50 М.
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