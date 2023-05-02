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Вергизов Андрей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вергизов
Имя
Андрей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45726. ВЕРГИЗОВЪ, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ. К. Кокчетав. у., в. и с. Викторовскаго, 26 л., рд. т. же у., въ п. Сандыктавскомъ; — М. С. 2 уч. Петропавлов. у., 169 М., тюр. 5 м. Исп. 4 Мая 905.

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