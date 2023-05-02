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Свотнев Осип Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свотнев
Имя
Осип
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
01 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10372. СВОТНЕВ ОСИП ПЕТРОВИЧ, 41 г., Козловск. у., Красивск, в., с. Лежайки. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 1/ѴІІІ — 24.

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