Флис Франц Рохов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Флис
- Имя
- Франц
- Отчество
- Рохов
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99570а. ФЛИСЪ, ФРАНЦЪ РОХОВЪ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Константиновск. у., гм. Гушлевская, д. Рудки; — Гродненск. О. С., 5 Мая 911, 152, 152¹ и 1 ч. 1655 У. (3 прест.), тюр. 1½ г., съ зач. 1½ л. предв. заключ. Исп. 21 Іюля 911. | 907 36661 172 М. (покуш.). | 905 28880 1647 У. | 92 121463 925 У. | 96 78241 170 М.
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