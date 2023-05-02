Герасимов Мирон Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37077. ГЕРАСИМОВЪ, МИРОНЪ НИКОлаевь. К. Сапожков. у., Песочинск. в., с. Черной Слободы, 32 л.; — Москов. Ст. М. С. Сухарев. уч., 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг. М. С. Мясницк. уч. г. Москвы отъ 29 Сент. 908 г. (тюр. 1½ и.) и приг. М. С. Сухарев. уч. г. Москвы отъ 9 Дек. 908 г. (тюр. 3 м. и 10 дн.), тюр. 8 м. и 25 дн. Исп. 27 Янв. 909.
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