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Усачев Иван Михеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усачев
Имя
Иван
Отчество
Михеев
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140344. УСАЧЕВЪ, ИВАНЪ МИХЕЕВЪ. К. Сапожков. у., в. и с. Песочни, 21 г.; — З. Н. 2 уч. Спасск. у. Рязан. г. 7 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Окт. 909.

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