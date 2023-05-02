Антончик Дмитрий Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антончик
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129571. Антончикъ, Дмитрій архиповъ. Мщ. в. и м. Бережница, 17 л.; — Луцк. С. М. С. 3 Окт. 909,169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 35279, тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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