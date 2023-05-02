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Антончик Дмитрий Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антончик
Имя
Дмитрий
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129571. Антончикъ, Дмитрій архиповъ. Мщ. в. и м. Бережница, 17 л.; — Луцк. С. М. С. 3 Окт. 909,169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 35279, тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.

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