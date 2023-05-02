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Коробкин Митрофан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробкин
Имя
Митрофан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6567. КОРОБКИН МИТРОФАН ИВАНОВИЧ, 42 л., Омск. у., Любомирск. в., д. Ново-Любино, Н. С. 1 ч. Омск. у., Ст. ст. 114а ч. 1 и 187, лиш. св. и пор. пр. 3 г., Исп. 26 дек. 923.

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