Фукс Лейзор Янкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фукс
- Имя
- Лейзор
- Отчество
- Янкелев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140666. ФУКСЪ, ЛЕЙЗОРЪ ЯНКЕЛЕВЪ. Мщ. д. и гм. Близно, 32 л.; — М. Съѣзд. 1 Окр. Варшавск. г. 4 Авг. 909, 2 ч. 1103 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909.
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