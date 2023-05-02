Бутусов Тимофей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутусов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45515. БУТУСОВЪ, ТИМОФЕЙ ЕФИМОВЪ. К. Арзамасск. у., в. и с. Коваксы, 75 л.; — 3. Н. 5 уч. Шацк. у., 29 и 174 М., тюр. 1½ м., съ сокращ. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 7 Іюня 905.
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