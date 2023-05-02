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Ерохин Иван Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерохин
Имя
Иван
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
06 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46715. ЕРОХИНЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Весьегонска, 17 л.; — Весьегон. Г. С., 1 и 4 п. 13,1 и 3 п.14, 169 и 180 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Іюня 905.

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