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Косаковский Иван Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Косаковский
Имя
Иван
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
32594. КОСАКОВСКІЙ, ИВАНЪ ИГНАТЬевъ. Мщ. в. и м. Казатина, Бердичев. у., 25 л.; — Кіев. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 1651 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Марта 905. | 902 65193 170 М. | 99 74502 1647 У.

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