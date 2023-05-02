Таджиев Алимдисан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таджиев
- Имя
- Алимдисан
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8927. ТАДЖИЕВ АЛИМДИСАН, Киргизск. АССР, Джетысуйск. г., Алма-Атинск. у. Н. С. 4 уч. Джетысуйск. обл. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ѴІ—26.
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