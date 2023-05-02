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Дешин Николай Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дешин
Имя
Николай
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3876. ДЕШИН НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ, 25 л., г. Тулы. Тульск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 11 дек. 923.

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