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Агафонихин Степан Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агафонихин
Имя
Степан
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
37. АГАФОНИХИН, СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 36 л. Гр. Тетюшск. у., Сюкеевск. в. и с.; — М. Н. С. 4 уч. Тетюшск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 23 окт 919.

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