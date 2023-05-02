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Крутиков Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крутиков
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7126. КРУТИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 19 л., Даниловск. у., Бухаловск. в. Н. С. 1 уч. г. Сызрани. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 19 июля 923

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