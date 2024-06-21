Ананьев Кузьма Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньев Кузьма Ананьев

Ананьев Кузьма Ананьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Кузьма
Отчество
Ананьев
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
129457. ананьевъ, Кузьма ананьевъ. К. Рузск. у., Орѣшинск. в., д. Рѣдькина, 32 л.; — М. С. Николаев. уч. г. Москвы 22 Сент. 909, 3 п. 14, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 22 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close