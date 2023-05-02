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Фролов Федор Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Федор
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7763. ФРОЛОВ, ФЕДОР ФОМИЧ, 23 л., Гр. Сычевск. у., Бехтеевск. в., д. Колодни,; Н. С. по г. Сычовке, Подлог документа, лиш. св. 1 г., Исп. 12 сент. 919.

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