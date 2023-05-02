Идзиковская Анеля Шимонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Идзиковская
- Имя
- Анеля
- Отчество
- Шимонова
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146521. ИДЗИКОВСКАЯ, АНЕЛЯ ШИмонова. К. Радомск. у., гм. Скаржиско, д,. Вымысловъ, 26 л., рд. Илжецк. у., гм. Мѣховъ, въ д. Боровъ; — Варшав. О. С. 13 Окт. 909, 152, 977, 3 ч. 1655 и 1657 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 123604, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 102248 и приг. сего О. С. отъ 17 Авг. 909 г. (977 и 3 ч. 1655 У. — тюр. 1 г,), съ лиш ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 30 Окт., счит. ср. съ 11 Мая 909.
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