Молчанов Павел Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанов Павел Ефимович

Молчанов Павел Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молчанов
Имя
Павел
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
17 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
26854. МОЛЧАНОВ, ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 18 л. Гр. Змеиногорск. у., Митрофаньевск. в.; — Н. С. 10 уч. Змеиногорск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 17 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.