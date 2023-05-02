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Зубков Емельян Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубков
Имя
Емельян
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
02 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5024. ЗУБКОВ ЕМЕЛЬЯН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 29 л. Рд. в Виленск. г. г. Свенцяны. Ревтриб. Карельск. обл. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 2 января 923.

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