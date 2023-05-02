Доронин-Максимов Петр Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Доронин-Максимов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 26 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4059. ДОРОНИН-МАКСИМОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 36 л., б. Минск. г., Новогрудск. у., Новомышск. в. и с. Саратовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 июня 923.
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