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Доронин-Максимов Петр Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доронин-Максимов
Имя
Петр
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4059. ДОРОНИН-МАКСИМОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 36 л., б. Минск. г., Новогрудск. у., Новомышск. в. и с. Саратовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 июня 923.

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