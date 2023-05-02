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Рыжкин Павел Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжкин
Имя
Павел
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
11269. Рыжкин Павел Яковлевич, 31 г., Тульск. г. Волынск. р., с. Глебова. Н. С. Волынск. р. Тульск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 1 сент. 926.

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