Фролов Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Дмитрий Дмитриевич

Фролов Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Дмитрий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
16 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12757. ФРОЛОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Орловск. г., Дмитровск, у., Лубянск. в., д. Люшки. В. Т. 3 стр. корп. Ст. ст. 180а, 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. 9 М. П. В. 3. С. 16/І—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close