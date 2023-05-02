Свириденко Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свириденко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8810. СВИРИДЕНКО ИВАН ПАВЛОВИЧ, 37 л., Чериковск. у., Ново-Ельнянск. в., с. Мкинич. Н. С. 4 уч. Чериковск. у. Ст. 143, лиш. св. 1 г. 4 м. Исп. 13 июля 923.
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