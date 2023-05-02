Зимин Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зимин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15241. ЗИМИН, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Новониколаевск. у., Дюргинуювск. в., пос. Верхне-Челинска; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Взяточнич., лиш. св. 1 г., с зач. 6 м. и 11 д. пр. з., по амн. пр. р. 1 г. Исп. 26 апр. 920.
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