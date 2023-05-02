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Зимин Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зимин
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
15241. ЗИМИН, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Новониколаевск. у., Дюргинуювск. в., пос. Верхне-Челинска; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Взяточнич., лиш. св. 1 г., с зач. 6 м. и 11 д. пр. з., по амн. пр. р. 1 г. Исп. 26 апр. 920.

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