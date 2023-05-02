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— Марфа Трифонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Марфа
Отчество
Трифонова
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
140128. ТРИФОНОВА, МАРФА (безъ фам.). К. Торопецк. у., Туровск. в., д. Рылова, 26 л.; — Торопецк. Г. С. 17 Іюля 909, 12, 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг. Торопецк. Г. С. отъ 17 Апр. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 8 м. Исп. 5 Окт. 909. | 908 27122 169 М.

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