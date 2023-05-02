— Марфа Трифонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Трифонова
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140128. ТРИФОНОВА, МАРФА (безъ фам.). К. Торопецк. у., Туровск. в., д. Рылова, 26 л.; — Торопецк. Г. С. 17 Іюля 909, 12, 14² и 169 М., по слож. съ наказ. по приг. Торопецк. Г. С. отъ 17 Апр. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 8 м. Исп. 5 Окт. 909. | 908 27122 169 М.
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