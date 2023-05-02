Сунко Антон Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сунко
- Имя
- Антон
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88206. СУНКО, АНТОНЪ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Сунка), 29 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. с. Куреня, Бахмачск. в., Конотопск. у.; — М. С. 6 уч. Влидивосток. О. С., 12 Мая 911, 16¹ М. и 977 У., тюр. 2 М., съ зач. 1 м. и 8 дн. предв. заключ. Исп. 26 Мая 911. | 910 43556 1651 У. | Въ 908 г. М. С. 6 уч. Владивосток. окр., за кражу, тюр. 2 м.
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