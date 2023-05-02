Логачев Павел Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логачев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136386. ЛОГАЧЕВЪ, ПАВЕЛЪ АРТЕМЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Старооскольск. у., с. Комаревцева, 24 л.; — Одесск. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 2 Окт. 909. 906 71492 1642 У.
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