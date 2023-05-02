Логачев Павел Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогачев Павел Артемьев

Логачев Павел Артемьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логачев
Имя
Павел
Отчество
Артемьев
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
136386. ЛОГАЧЕВЪ, ПАВЕЛЪ АРТЕМЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Старооскольск. у., с. Комаревцева, 24 л.; — Одесск. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 2 Окт. 909. 906 71492 1642 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close