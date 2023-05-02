Сафонов Петр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сафонов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 268
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106950. САФОНОВЪ, ПЕТРЪ ДМИТРІевъ, 20 л. Мщ. г. Бѣлгорода; — Курск. О. С., 28 Іюня 911, 140, 152 и 2 п. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 42077 и приг. сего С. отъ 29 Апр. 911г. (тюр. 3 г. и 3 м.), тюр. 3 г. и 3 м. Исп. 14 Іюля 911. | 909 30439 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 84191. | 908 76912 1655 У. | 906 58493 169 М. | 907 68559 172 М.
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