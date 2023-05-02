Садыкпаев Сулейман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садыкпаев
- Имя
- Сулейман
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9344. САДЫКПАЕВ, СУЛЕЙМАН, 46 л. Гр. Петропавловск. у., Эминалюневск. в.; — Н. С. 4 уч. Петропавловск. у. Нанес. поб. милиц., лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 20 д. пр. з. Исп. 20 июля 920.
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