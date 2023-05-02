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Маляндин Самуил Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маляндин
Имя
Самуил
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
149244. МАЛЯНДИНЪ, САМУИЛЪ АЛЕксѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ К. Мокшан. у., Ново-Кутлинск. в., с. Большого-Левина, 22 л.; — Симбирск. О. С. 8 Окт. 909, 2 п. 134, 135 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 4 г. Исп. 4 Нояб. 909. | 905 82056 1655 У. | 900 80806 172 М. | 904 5846 1655 У. | 900 68379 172 М. | 901 67764 1647 У.

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