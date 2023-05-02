Пащенко Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПащенко Иван Борисович

Пащенко Иван Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пащенко
Имя
Иван
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8158. ПАЩЕНКО, ИВАН БОРИСОВИЧ, 25 л. Гр. Майкопск. отд., ст. Хадынинской; — Н. С. 5 уч. Майконск. отд. Араковар., пр. р. 5 л. условно, по амн. от нак. освоб.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close