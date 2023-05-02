Краев Павел Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6248. КРАЕВ ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВИЧ, 20 л., Котельническ. у., Троцк. в. д. Новоселовы. Вятск. Губсуд. Ст. 143 лиш. св. 2 г. 7 м. 25 д. Приг. вступил в закон. силу 11 июля 924.
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