Серебряков Михаил Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серебряков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2985. СЕРЕБРЯКОВ, МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ, 24 л. Гр. Рузск. у., Орешковск. в. и с.;— Московский ГубРевтриб. Ст. Ст. 110 и 114-Я, лиш. св. 4 Г. 10 м. 21 Д. и пор. пр. 1 г. Исп. 25 нояб. 922.
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