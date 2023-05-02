Рифтин Владимир Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРифтин Владимир Давыдович

Рифтин Владимир Давыдович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рифтин
Имя
Владимир
Отчество
Давыдович
Дата исполнения приговора
29 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
28160. РИФТИН, ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ, 37 л. Гр. Черниговск. г.; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Спекуляция, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. 11 д. пр. з. Исп. 29 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close