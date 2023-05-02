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Аникин Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аникин
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
239. АНИКИН, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Курмышск. у., Языковск. в., с. Медяны; — Н. С. 4 уч. Курмышск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 25 сент 919.

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