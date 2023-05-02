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Мягков Илья Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мягков
Имя
Илья
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
7640. МЯГКОВ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ, 43 л., Жиздринск. у.. Подбужк. в., с. Ново-Елисеево. В. Т. 9 стр. корп. Северо-Кавказск. окр. Ст. 3 ч. 208, лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 18 июня 924.

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