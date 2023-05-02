Боковнев Федор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боковнев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2374. БОКОВНЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 35 л., Смоленск. у., Краснинск. в., с. Селец. Н. С. 4 уч. Смоленск. у. Ст. 1 ч. 114, лиш. св. 1 г. 1 м. Приг. вступил в закон. силу 10 окт. 924.
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