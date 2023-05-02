Микшо Антон Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Микшо
- Имя
- Антон
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136111. МИКШО, АНТОНЪ ВИКЕНТЬЕВЪ. К. Ковенск. у., Красносельск. в., д. Первые-Вершвы, 38 л.; — Ковенск. О. С. 10 Дек. 908, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 8 м. Исп. 29 Сент. 909.
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