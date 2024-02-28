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Ноздрин Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ноздрин
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
04 март 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
67473. НОЗДРИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Васильск. у., Спасск. в., с. Тубанаевки, 38 л.; — 3. Н. 4 уч. Васильск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Марта 906 (Вѣр.). 

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