Жвакин Афанасий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жвакин
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4593. ЖВАКИН АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 17 л., Глазовск. у., Быковск. в., с. Нагорского. Н. С. 2 уч. г. Челябинска. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 авг. 923.
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