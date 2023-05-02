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Жвакин Афанасий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жвакин
Имя
Афанасий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
23 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4593. ЖВАКИН АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 17 л., Глазовск. у., Быковск. в., с. Нагорского. Н. С. 2 уч. г. Челябинска. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 авг. 923.

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